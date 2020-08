Anche a Soletta mascherina obbligatoria nei negozi

SOLETTA - Si allunga l'elenco dei Cantoni che hanno optato per introdurre l'obbligo di indossare una mascherina nei negozi. L'ultimo della lista è Soletta, dove il provvedimento, annunciato oggi dalle autorità entrerà in vigore da giovedì 3 settembre per le persone dai dodici anni in su.

In una nota odierna la cancelleria di Stato cantonale precisa che l'uso della mascherina sarà obbligatorio in tutti gli spazi interni accessibili al pubblico di negozi e supermercati. Lo stesso vale per i corridoi di transito e gli spazi comuni all'interno dei centri commerciali.

Introducendo l'obbligo di mascherina in supermercati e commerci, il cantone si allinea così a Basilea Città, Ginevra, Giura, Neuchâtel, Friburgo, Vaud, Vallese e Zurigo.