Nuotate fatali per due uomini

BERNA - Un uomo di 87 anni è morto ieri pomeriggio mentre nuotava in un lago vicino a Mannenbach (TG). Si è trovato in difficoltà a causa di problemi di salute. Sempre ieri, in serata un turista ceco è stato trovato senza vita nel lago di Hallwil (AG).

L'anziano stava nuotando nell'Untersee quando la sua compagna, rimasta a riva, si è accorta che era in difficoltà. È entrata in acqua e lo ha riportato a riva a nuoto, ma malgrado il rapido intervento dei soccorritori l'uomo è deceduto sul posto, ha precisato la polizia turgoviese.

Il turista ceco di 49 anni, annegato nel canton Argovia, era in compagnia di alcuni colleghi. L'uomo è entrato in acqua da solo e non è più tornato. La sua scomparsa è stata segnalata verso le 20.00. La polizia ha ritrovato il suo cadavere poco dopo vicino alla riva. La causa dell'incidente non è ancora nota ed è stata ordinata un'autopsia.