Ciclista cade in una scarpata

OBERAEGERI - Un ciclista è rimasto ferito in seguito a una caduta avvenuta a metà pomeriggio a Oberägeri, nel canton Zugo.

L'uomo era in sella alla sua bici da corsa e poi è finito in una scarpata, riportando gravi ferite. I pompieri sono intervenuti per recuperarlo e permettere poi ai soccorritori di trasportarlo in ambulanza all'ospedale.

Le cause della caduta non sono al momento note. La strada teatro dell'incidente è rimasta parzialmente chiusa per permettere le operazioni di salvataggio.

POLIZIA CANTONALE ZUGO