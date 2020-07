Effetto domino per tre cicliste: cade la prima e le altre la seguono

SAN GALLO - Leggermente ferite tre donne in sella alle proprie e-bike dopo ripetuta collisione avvenuta sull'argine del Reno nei pressi di Bad Ragaz (SG). I danni materiali ammontano a circa 600 franchi.

Una 66enne, una 71enne e una 59enne in sella alla loro e-bike stavano pedalando sull'argine del Reno in direzione di San Gallo verso le 20.00, comunica oggi la Polizia cantonale.

L'incidente è stato causato dalla donna di 71 anni quando si è schiantata con la sua bicicletta contro quella della 66enne che la precedeva. Entrambe sono cadute a terra. La donna di 59 anni, in sella alla sua bicicletta elettrica, che seguiva in terza posizione, ha sì notato la caduta, ma non è stata in grado di frenare in tempo, finendo sopra le donne appena cadute a terra.