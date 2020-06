Svizzera attraversata da violenti temporali

LUCERNA - Dopo il gran caldo degli ultimi giorni, dei temporali - spesso locali ma parecchio violenti - si sono abbattuti sulla Svizzera centrale, settentrionale e orientale.

Lucerna - A Rothenburg, nel Canton Lucerna, una persona è caduta in un tombino il cui coperchio era stato sollevato e trascinato via dall'acqua, rimanendo leggermente ferita, ha comunicato la polizia cantonale. Polizia che ha pure dichiarato di aver ricevuto 130 chiamate in relazione al maltempo. Nell'agglomerato del capoluogo e nel nord del cantone, alcune cantine, garage e sottopassaggi sono stati allagati e alcune strutture scoperchiati. A Hochdorf si è pure sviluppata una tromba d'aria.

Giura - Anche l'Arco giurassiano è stato colpito da forti temporali. A Porrentruy (JU), sotto l'effetto dell'improvvisa pressione dell'acqua, alcuni tombini sono stati sollevati. Uno di questi è uscito dalla sua posizione proprio quando stava transitando un veicolo. Sorpreso da colpo subito, il conducente ha sbandato ed è finito in un giardino. L'uomo ne è comunque uscito illeso, ha indicato la polizia cantonale.

Forti piogge (e in alcuni casi anche grandine) sono cadute anche nella regione di Neuchâtel e a La Chaux-de-Fond, così come nella Svizzera orientale.

Ticino - Il Ticino è stato toccato solo marginalmente dal maltempo. Tuttavia non sono mancati alcuni temporali locali - in prevalenza nel Sopraceneri - e violenti fulmini. «Ne stavo riprendendo uno dal balcone di casa mia a Giubiasco. Rientro in casa e mi accorgo che mi ha bruciato la tele», testimonia un nostro lettore.

