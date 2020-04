Rinvio a giudizio per tentato omicidio

LAUFEN - Era il 27 dicembre del 2018, quando a Laufen (Basilea Campagna) una dipendente di una boutique aveva riportato gravi ferite a causa di un accoltellamento. Ora l'ex marito - all'epoca 48enne - è accusato di tentato omicidio ed è stato rinviato a giudizio. Lo fanno sapere oggi le autorità, a conclusione delle indagini.

Dopo il fatto i sangue, l'uomo era fuggito in Italia. Ma il 2 gennaio 2019 era finito in manette e in seguito consegnato alle autorità elvetiche. Da allora si trova in carcere.