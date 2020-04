Seminuda sui tetti, butta giù le pietre

BASILEA - È salita in déshabillé sul tetto, e ha iniziato a buttare pietre in strada. La polizia si è trovata davanti a una scena surreale ieri nella Feldbergstrasse, una via centrale di Basilea.

Gli agenti sono accorsi in gran numero e in assetto pesante: le prime chiamate d'allarme arrivate dai vicini - scrive 20 Minuten - parlavano infatti di «un uomo armato sul tetto».

La strada è stata bloccata al traffico, per evitare ferimenti e permettere l'operazione di polizia. La donna - come mostra un video girato da una vicina - si era arrampicata sul tetto del palazzo in cui vive, gettando pezzi di tegole di sotto. Si sarebbe poi spostata sul tetto dell'edificio confinante, dove un abitante l'ha raggiunta cercando di farla desistere.

Ignote le cause del gesto. La Polizia cantonale non ha rilasciato informazioni, ma pare che la donna si trovasse in stato confusionale al momento del fermo. Si trovava «in un momento difficile» ha dichiarato un portavoce della polizia.