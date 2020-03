Coronavirus in una scuola di Lucerna

LUCERNA - Alla scuola Alpenquai a Lucerna una studente è risultata infettata dal coronavirus. Si tratta del primo caso confermato nel cantone.

La giovane, che aveva seguito le lezioni lunedì e martedì mattino, è ricoverata all'ospedale. Tutti i compagni di classe, gli insegnanti e altre persone entrate in contatto con la ragazza sono stati posti in quarantena al loro domicilio, riferisce l'istituto scolastico del capoluogo sul proprio sito internet. Per il resto l'attività della sede scolastica prosegue normalmente.

I casi accertati - In Svizzera sono stati confermati dal Centro nazionale di riferimento per le infezioni virali emergenti (CRIVE) di Ginevra contagi dal nuovo coronavirus in 58 casi (molti di più sono quelli risultato positivi al tampone). Ci sono state segnalazioni di malattie dai seguenti Cantoni: Argovia, Basilea Campagna, Basilea Città, Berna, Friburgo, Ginevra, Grigioni, Neuchâtel, Svitto, Ticino, Vaud, Vallese, Zugo, Zurigo e dal Principato del Liechtenstein. Tutte le persone ammalate sono isolate. Le autorità sanitarie informano le persone che sono state a stretto contatto con loro.

Inoltre, 2675 casi sospetti sono stati analizzati con esito negativo (tutti i laboratori insieme). Molte persone sono in quarantena nel proprio Cantone di domicilio e devono rimanere a casa ed evitare contatti con altre persone.