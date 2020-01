Xanax alla scuola media, blitz della polizia

GELTERKINDEN (BL) - Psicofarmaci usati per "sballarsi" dai ragazzini, tra i banchi di scuola. Un'operazione di polizia è scattata mercoledì mattina in una scuola media di Gelterkinden (BL). Il giorno prima una confezione di Xanax - riferisce 20 Minuten - sarebbe stata introdotta di nascosto nel cortile dell'istituto, ed è circolata tra gli allievi durante l'intervallo.

Il fatto è stato segnalato alla direzione, che ha subito chiesto l'intervento della polizia. A far scattare l'allarme, l'avvistamento di un 12enne in stato confusionale al termine delle lezioni, in un negozio vicino alla scuola. L'adolescente è stato avvicinato da dei compagni, ma «non riusciva quasi a reggersi in piedi» hanno raccontato questi ultimi al giornale.

Ricoverato la sera stessa in ospedale, il 12enne è stato trovato in possesso di una scatola di sedativi. E si sarebbe giustificato, dicendo di esserseli procurati da un compagno di classe. Un portavoce della polizia ha spiegato ieri che un'indagine è in corso, per verificare l'accaduto. «La scuola in questione - ha precisato - non risulta tuttavia soggetta a fenomeni di spaccio di farmaci, più di quanto avvenga tra adolescenti in molte altre scuole della Svizzera, purtroppo».