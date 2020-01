Attivisti per il clima in azione in una filiale dell'UBS

LOSANNA - Gli attivisti per il clima, galvanizzati dalla vittoria giudiziaria di ieri, hanno organizzato un'altra azione di protesta contro una banca a Losanna. Stavolta sono entrati in una filiale dell'UBS per denunciare gli investimenti dell'istituto nei combustibili fossili.

All'azione hanno partecipato una trentina di attivisti. Vestiti in giacca e cravatta hanno sparso carbone nell'atrio dell'edificio. La protesta si è svolta in maniera pacifica. La polizia è sul posto, ma finora non è intervenuta, secondo quanto accertato da un giornalista di Keystone-ATS. I partecipanti hanno chiesto che UBS smetta immediatamente di investire nei combustibili fossili.

L'azione si è svolta nell'ambito della campagna per le elezioni suppletive al Consiglio di Stato vodese del 9 febbraio, hanno precisato i responsabili dello Sciopero per il clima di Vaud. Il movimento ha presentato una candidata, scelta a sorteggio.

Ieri il Tribunale distrettuale di Renens (VD) ha assolto dodici attivisti per un'azione condotta nel novembre 2018 nei locali di Credit Suisse a Losanna.