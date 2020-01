Ciclista si scontra con un bus e muore

BASILEA - Una ciclista ha perso la vita questo pomeriggio a Basilea. La donna, in sella alla propria bicicletta, si è infatti scontrata con un autobus attorno alle 14.00. In seguito all'urto, la sventurata è stata sbalzata a terra, venendo in seguito investita dalle ruote del mezzo pubblico dei trasporti basilesi.

La vittima dell'incidente non è ancora stata identificata. La polizia cantonale di Basilea Città ha aperto un'inchiesta per determinare le esatte cause della tragedia.