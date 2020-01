Albero di Natale in fiamme, grossi danni a un appartamento

SAN GALLO - Le festività natalizie sono ormai giunte al capolinea e - come tradizione vuole - gli addobbi vengono riposti in soffitta in attesa del prossimo Natale. Ma le operazioni di smontaggio dell'albero, tentate ieri da una donna di San Gallo, sono andate letteralmente in fumo.

L'albero finto, presente nell'appartamento sito in Näfenackerstrasse, ha infatti preso fuoco attorno a mezzogiorno a causa di due candele presenti su di esso. Le fiamme hanno immediatamente avvolto l'alberello che in pochi secondi è andato completamente distrutto. Anche l'appartamento ha subito notevoli danni, stimati in decine di migliaia di franchi. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e all'arrivo dei pompieri il rogo era già stato domato dalla proprietaria.