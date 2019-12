Una lite tra padroni di cani sfocia in un'aggressione

SOLETTA - In seguito a una lite scoppiata ieri sera tra proprietari di cani su una strada sterrata di Obergerlafingen (SO) un uomo ha subito ferite medio-gravi e ha dovuto essere trasportato all'ospedale con un'ambulanza. Il responsabile è tuttora ricercato, indica oggi in una nota la polizia cantonale solettese.

Prima dell'alterco, verso le 17.15, tra un padrone e una padrona di cani erano insorte divergenze verbali. In seguito alla disputa uno sconosciuto su un vecchio fuoristrada grigio argentato è giunto sul posto in modo spedito e ha preso a botte e calci il proprietario del cane.

Successivamente l'uomo si è allontanato in modo rapido in direzione di Recherswil (SO). Stando al comunicato di polizia, portava una giacca nera, jeans blu scuri e scarpe basse. Le forze dell'ordine cercano anche la proprietaria del cane, di età stimata tra i 30 e i 35 anni, che si esprimeva in una lingua straniera, presumibilmente turco.