Aggredisce la hostess. Caos su un volo Edelweiss

ZURIGO - A volte le turbolenze in volo non sono causate da fenomeni meteorologici. Lo ha scoperto sulla sua pelle MC*. «I miei bambini di due e quattro anni sono scioccati. Hanno dovuto assistere a tutta la scena. E pensare che eravamo così felici di volare nei Caraibi per un mese», racconta il lettore a 20 Minuten.

I fatti si sono svolti mercoledì pomeriggio. L'uomo si era imbarcato assieme alla moglie e i due figli su un volo Edelweiss da Zurigo a Punta Cana. Mai pensava di dover assistere a quanto sarebbe accaduto poco dopo. «Il passeggero seduto di fronte a me ha iniziato a ordinare diverse bevande alcoliche. Un'assistente di volo gli ha fatto notare che era lento. A quel punto si è arrabbiato e ha iniziato a insultare gli altri passeggeri dando loro dei "figli di puttana”».

Legato al posto - La sceneggiata non è finita qui. A quel punto, infatti, il personaggio molesto ha tentato di accendersi una sigaretta. «Poi improvvisamente è balzato in piedi e ha iniziato a colpire l'assistente di volo. Mi sono avventato di riflesso per trattenerlo», prosegue MC. «Sobito dopo sono arrivati in mio soccorso altri uomini. Insieme siamo stati in grado di sopraffarlo».

L'esagitato è stato quindi legato al suo posto. «Ha urlato, infuriato, per circa tre ore. Solo alla fine del volo si è calmato. «All'aeroporto di Punta Cana, i passeggeri hanno dovuto rimanere seduti fino all'arrivo della polizia che lo ha portato via».

«Non sono né alto né forte, ma quando ho visto picchiare una donna non ho esitato a intervenire», aggiunge ancora il testimone. E lo stesso è stato per altri passeggeri. «Sono venuti rapidamente in mio soccorso. Sono contento che così tanti viaggiatori abbiano tirato fuori il loro coraggio».

«Adottate misure adeguate» - Edelweiss conferma che «un passeggero apparentemente ubriaco, mercoledì sul volo da Zurigo a Punta Cana, ha attaccato verbalmente e fisicamente altri passeggeri e l'equipaggio». Come spiega il portavoce Andreas Meier: «Per garantire la sicurezza a bordo, il nostro equipaggio ha avviato misure appropriate». Incidenti simili vengono segnalati anche alle autorità di destinazione. Ecco perché il passeggero è stato consegnato alla giustizia, all'atterraggio. «Il caso ora è nelle mani delle autorità della Repubblica Dominicana».

Tutti i membri dell'equipaggio, fortunatamente, stanno bene. «È vero che i passeggeri hanno supportato il nostro equipaggio - aggiunge Meier -. Fortunatamente, incidenti così gravi sono molto rari. I nostri equipaggi vengono regolarmente formati per situazioni simili».

Edelweiss, intanto, sta analizzando l'incidente ed esaminando eventuali misure penali e di altra natura da adottare. «Per garantire la sicurezza a bordo, stiamo vagliando la possibilità di impedire a questa persona di salire nuovamente su un nostro aeromobile», afferma Meier. «Inoltre, Edelweiss segnalerà questo incidente all'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC)».