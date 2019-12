SARNEN - Nella notte una squadra di soccorritori ha trovato il corpo di un escursionista 25enne scomparso ieri nelle montagne di Sachseln (OW).

L'allarme era stato lanciato quando il giovane non era rincasato, si legge in un comunicato odierno della polizia cantonale. Il corpo è stato trovato dal Soccorso alpino svizzero in zona Astel. Non sono state fornite maggiori indicazioni sulla dinamica dell'accaduto.