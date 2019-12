Non si hanno tracce di un giovane turista messicano

BERNA - È da un mese che non si hanno più notizie di Eduardo Lopez Bernal. Il 22enne messicano ha trascorso alcuni giorni a Eggiwil, il 5 novembre ha poi preso l'autobus per Langnau e da qui il treno verso Berna. È stato visto l'ultima volta, alle 20.30, presso la stazione ferroviaria di Berna. Secondo la polizia, il giovane aveva pianificato di recarsi a Zermatt il giorno successivo, ma non vi sarebbe mai arrivato.

«Nonostante le indagini e le ricerche approfondite, il giovane non è stato finora trovato, né esistono informazioni relative alla sua posizione», ha detto il portavoce della polizia Christoph Gnägi. Il ragazzo è abituato a spostarsi a piedi, ha intrapreso lunghi cammini, non si può escludere che si sia messo in marcia nella regione.

Eduardo Lopez Bernal è di bassa statura, è alto circa 160 centimetri, ha i capelli neri corti e gli occhi castani. La sua lingua madre è lo spagnolo, ma parla anche inglese. Le autorità chiedono a chi avesse informazioni di rivolgersi alla polizia più vicina.