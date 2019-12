Distrugge il radar che lo aveva beccato: «Nulla di così grave»

AARAU - Il piede pesante. Il tachimetro che segna i 100 chilometri orari (sul 40). Un flash nell’oscurità. A questo punto qualcosa scatta nella testa del guidatore. Si ferma. Compie un’inversione a U. E abbatte il radar. Tutto questo (vedi qui) è successo venerdì a mezzanotte a Winterthur.

«Nulla di grave» - L’autore del folle gesto, un 29enne italiano residente nel distretto di Baden in Argovia, è stato rintracciato ieri dal Blick. L’uomo, inizialmente, non pare particolarmente pentito da quello che ha combinato sei giorni fa: «Non è poi nulla di così grave», minimizza il 29enne che nella vita fa il falegname. Una visione che non è naturalmente condivisa dalla polizia di Winterthur.

Vino con i colleghi - Il falegname, poi, conferma che quella sera aveva bevuto «qualche bicchiere di vino con i colleghi. Ma non così tanto». Nel comunicato emesso lunedì dalla polizia di Winterthur, oltre all’alcol, si fa riferimento pure alla possibile assunzione di droghe. Su questo punto il 29enne non risponde. Anzi si altera. E inizia a parlare in italiano: «Vivo in Svizzera da tre anni e mezzo, lavoro duro e sono sempre stato corretto», precisa al giornalista del Blick.

L’abbattimento del radar - Il 29enne viene successivamente tartassato sul radar andato completamente distrutto poco dopo aver fotografato un SUV BMW a 100 chilometri orari sul 40. La polizia comunale - giunta sul luogo dello schianto - aveva visionato le immagini registrate nella memoria del dispositivo e aveva appurato che quello stesso SUV aveva poi fatto dietrofront e abbattuto il radar. Su questo punto, però, il falegname non dice nulla. E perde definitivamente la pazienza. «Non ho altro da aggiungere», dice prima di andarsene.

Danni per 150.000 franchi - L’italiano potrà sottrarsi alle domande, ma difficilmente riuscirà a fuggire dalla legge. I danni al radar ammontano infatti a 150.000 franchi e a carico dell’uomo sarà presto aperto un procedimento penale. Last but not least dovrà affrontare anche una procedura amministrativa relativa alla sua patente confiscata.