Attacco a colpi di frappè contro Mörgeli e Köppel

ZURIGO - Il consigliere nazionale Christoph Mörgeli e il suo collega in Parlamento (nonché editore della "Weltwoche") Roger Köppel sono stati il bersaglio di una contestazione mercoledì scorso al Café Sphères di Zurigo.

Ai due è stato versato addosso del frappè da parte di simpatizzanti di sinistra, che si definiscono «antirazzisti e ospiti arrabbiati» del locale, nel quale quasi ogni settimana pranzano i vertici del periodico di destra. «Lo Sphères ha una pretesa di sinistra, ma il management tollera cinicamente le sessioni della "Weltwoche". E non solo, fa perfino un'eccezione per loro, perché normalmente non ha tavoli riservati» si legge in un post pubblicato su Instagram da Revolutionary Youth Zurich.

Non si tratta della prima contestazione ai danni di Köppel nel locale: un altro episodio era avvenuto nel mese di ottobre e il proprietario del locale aveva manifestato solidarietà con il giornalista. Nella foto che correda il post si vedono due persone che versano il liquido colorato addosso ai due politici. «Con una doccia di frappè Köppel e Mörgeli hanno capito che non saranno tollerati e che non potranno presentarsi ovunque senza resistenza. Nè a Sphères né altrove. La libertà di espressione spesso citata non è un argomento!».

I protagonisti della vicenda non hanno al momento rilasciato commenti. La polizia della città di Zurigo ha confermato che il locale è stato teatro di un'operazione.