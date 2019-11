Segretario comunale di Steinach in manette, è accusato di pedofilia

SAN GALLO - Il segretario comunale di Steinach (SG) è stato arrestato per pedofilia. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto di lavoro con agenti in divisa e in borghese, ha indicato la polizia cantonale sangallese confermando una notizia pubblicata dal St. Galler Tagblatt.

È stata effettuata anche una perquisizione al domicilio del sospettato. La polizia non ha voluto fornire informazioni sulla natura degli addebiti. Lo ha fatto per contro la procura cantonale: l'uomo è sospettato di aver creato e diffuso su internet immagini pedopornografiche e di aver commesso atti sessuali con minori. Nel mirino vi sono vari casi e diverse persone coinvolte, precisano gli inquirenti.

Il St. Galler Tagblatt riporta anche le dichiarazioni del sindaco Roland Brändli, che si è detto scioccato. I delitti in questione non sono comunque stati commessi - stando all'attuale stato delle indagini - nella casa comunale, ha detto.