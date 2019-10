COIRA - Una 78enne è stata investita sulle strisce a Churwalden, nel canton Grigioni. Ieri sera la donna, indica la polizia cantonale, ha riportato ferite serie mentre stava attraversando la Julierstrasse sul passaggio pedonale.

Erano appena passate le 18 quando un'automobilista di 22 anni in transito verso Lenzerheide non si è accorta della sua presenza. Nonostante la frenata d'emergenza l'automobilista non è stata in grado di evitare l'impatto.