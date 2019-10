Un treno travolge la sua macchina: la multa è salata

ZURIGO - Era il gennaio di quest'anno quando un'automobilista 68enne restava intrappolata tra le sbarre di un passaggio a livello, a Uster (ZH). Un altro automobilista, notata la scena, era intervenuto tempestivamente per mettere in salvo la donna, ma l'impatto del veicolo fermo con il treno è stato inevitabile.

Come scrive la Zürcher Oberländer, la 68enne è stata condannata per aver interrotto il traffico ferroviario e per molteplici infrazioni commesse a causa di questa negligenza. La donna non solo ha ignorato i segnali luminosi, ma si è intrufolata sotto le barriere che si stavano abbassando. L'attenzione della stessa si sarebbe soffermata su un ciclista che le stava passando accanto piuttosto che sulla segnaletica stradale.

Per queste ragioni è stata condannata a una multa di 150 giornaliere da 50 franchi, e dovrà pagare anche 1.500 franchi, più altri 800 franchi in spese processuali.

Secondo il rapporto, l'automobilista che si è precipitato ad aiutare la donna ha sofferto di disturbo post traumatico da stress dopo l'accaduto e non è stato in grado di lavorare per mesi.