Biker bernese ritrovato in stato di ipotermia

SION - Un ciclista in rampichino dato per disperso da ieri è stato ritrovato stamane, ferito e in stato di ipotermia, in un canalone nel Lötschental (VS). L'uomo è stato portato in elicottero prima all'ospedale di Visp (VS) e poi all'Inselspital di Berna, riferisce un comunicato della polizia vallesana.

Il biker, un 30enne svizzero residente nel canton Berna, era in giro da solo nella regione tra Leukerbad e il Lötschental. I parenti ieri hanno avvertito la polizia dopo che il ciclista non era tornato a casa come previsto.

Per le operazioni di ricerca sono stati utilizzati anche due elicotteri: un Super Puma dell'esercito equipaggiato con una telecamera termografica e un apparecchio delle Rega con un sistema di localizzazione dei telefoni cellulari. Tuttavia il disperso non è stato subito localizzato.

Solo nel corso della mattinata i soccorritori lo hanno individuato in un canalone nei pressi dell'alpeggio Restialp, in territorio del comune di Ferden, all'imbocco del Lötschental.