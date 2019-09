Donna uccisa a metà settembre, arrestati due uomini

GINEVRA - La polizia ginevrina ha arrestato ieri due uomini sospettati di aver ucciso una donna in un appartamento a Ginevra nella notte tra il 9 e il 10 settembre. Le ricerche hanno permesso di trovare il cadavere della vittima, data per dispersa, nella regione di Evian-les-Bains, in Francia.

La scomparsa della donna era stata segnalata lo scorso 12 settembre da un parente, indica la polizia in una nota odierna. Ieri, le autorità svizzere e francesi hanno fermato i due sospetti: il primo verrà ascoltato in serata dal Ministero pubblico ginevrino, mentre il secondo - arrestato in Francia - è nelle mani del tribunale regionale di Annecy.

Secondo i primi elementi dell'inchiesta, l'omicidio è avvenuto nell'appartamento della vittima a Ginevra. In seguito, i due sospetti avrebbero trasportato il corpo oltreconfine. Le indicazioni fornite dai due hanno permesso la scoperta del cadavere nella regione di Evian-Les-Bains, a una quarantina di chilometri da Ginevra.