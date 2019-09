Mucche a spasso in galleria

GRELLINGEN - Mucche in fuga in galleria questa mattina vicino a Grellingen (BL). Tutti i bovini sono tuttavia stati recuperati in pochi minuti prima dell'arrivo della polizia. L'Eggfluetunnel, lungo la strada principale J18, è rimasto chiuso al traffico per circa 20 minuti.

Secondo quanto riferito dalla polizia cantonale di Basilea Campagna, l'uomo che stava trasportando gli animali in direzione di Basilea ha dovuto frenare all'improvviso a causa di una colonna di auto all'interno della galleria.

Per motivi ancora da chiarire, le porte laterali del suo veicolo si sono aperte, lasciando uscire le mucche che hanno rapidamente preso la fuga. Diverse persone hanno però recuperato gli animali riportandoli al veicolo. L'autista, ora ricercato, è poi ripartito prima che arrivasse la polizia.