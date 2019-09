Allarme tubercolosi presso una scuola elementare argoviese

AARAU - «Uno studente della classe di suo figlio ha la tubercolosi polmonare». Quando un genitore si trova a leggere queste righe, in una lettera inviata dalla scuola del proprio figlio, non può che rimanere di stucco.

«Esiste un rischio di infezione tra le persone che hanno trascorso più di 8 ore negli ultimi 2 mesi in una stanza con il malato. Poiché suo figlio è stato in contatto, per diverso tempo, con lo studente in questione è necessario eseguire un esame del sangue per determinare se è avvenuto il contagio».

Il caso riguarda un'allieva di quarta di un istituto a Suhr. E tra i 1'350 genitori degli allievi dell'istituto ora aleggia la paura. Solo il 24 ottobre avrà luogo l'esame del sangue. Fino ad allora bisognerà convivere con l'incertezza, nel timore che i propri figli abbiano contratto una malattia che nei casi più gravi può persino risultare fatale.

«Sono preoccupata per la salute di mia figlia e per tutte le altre persone che possono essere state infettate nel frattempo», spiega una mamma a 20 Minuten. A doversi sottoporre al test del sangue saranno tutti i bambini e le persone che negli ultimi due mesi hanno trascorso più di otto ore in compagnia della ragazzina malata.

Contattata sulla vicenda da Keystone-ATS, la direttrice Denise Widmer precisa che vi è la possibilità che «la bambina abbia contratto la malattia durante le vacanze estive». La ragazzina ammalata ha meno di 12 anni e la scuola sta pianificando le misure del caso a stretto contatto con la Lega polmonare e con le autorità cantonali.

550 casi all'anno - La tubercolosi è una malattia causata da determinati tipi di microbatteri che può essere trasmessa per via aerea quando le persone ammalate tossiscono. Secondo l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), in Svizzera si registrano circa 550 casi di tubercolosi all'anno, la maggior parte dei migranti. Il contagio può avvenire quando ci si trova per alcune ore nel medesimo locale con una persona infetta. Il contagio è dimostrabile solamente dopo 2 mesi. Ed anche in un simile caso, soltanto tra il 5 e il 10% delle persone si ammalano, perlopiù nel giro di due anni. scrive ancora l'UFSP. I sintomi tipici sono tosse, spesso con espettorato, febbre e perdita di peso. La tubercolosi può essere curata con antibiotici specifici da assumere sull'arco di più mesi. Senza un trattamento adatto, la malattia può avere un decorso letale.

20 Minuten