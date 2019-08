Lunedì nero per i ciclisti, i feriti sono quattro

COIRA - Quattro ciclisti feriti, tre dopo una caduta e uno dopo uno scontro con un'auto, è il bilancio di altrettanti incidenti avvenuti ieri sulle strade del cantone dei Grigioni. Lo comunica la polizia cantonale retica in una nota odierna.

Due incidenti si sono verificati a Davos (GR). Il primo ha coinvolto una 57enne, caduta in una curva a sinistra. La donna, che non indossava il casco, ha riportato ferite di media entità alla testa ed è stata trasportata in ambulanza all'ospedale di Davos.

Sempre a Davos un 83enne in sella a una e-bike è caduto prima di una curva a destra riportando ferite di media gravità al torace. L'anziano è stato dapprima portato all'ospedale di Davos e poi trasferito con un elicottero della Rega all'ospedale cantonale dei Grigioni a Coira.

A Landquart (GR) un'auto guidata da una 62enne si è scontrata con una e-bike presso la rotonda Waldau. Nella caduta la ciclista, una donna 55enne, è rimasta ferita alla testa, non protetta dal casco, ed è stata trasportata all'ospedale cantonale a Coira.

Un quarto incidente ha visto infine un 47enne cadere in bicicletta in una curva a sinistra mentre percorreva la discesa dal passo dell'Albula verso Preda (GR). L'uomo è rimasto ferito ad una spalla in maniera medio-grave ed è stato elitrasportato dalla Rega all'ospedale cantonale a Coira.

KAPO GR