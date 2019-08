Precipita al Piz Roseg, morta 28enne tedesca

COIRA - Una 28enne è morta stamani durante l'ascensione del Piz Roseg, una cima di 3937 metri al confine tra Engadina Alta (GR) e Italia. La donna faceva parte di un gruppo di quattro alpinisti tedeschi che avevano affrontato la montagna a partire dalla capanna da Tschierva, situata a nord dell'obiettivo.

I quattro procedevano senza essere in cordata e la donna è precipitata per 100 metri lungo una parete rocciosa mentre il gruppo saliva sulla via classica verso la vetta. L'equipaggio di un elicottero della Guardia aerea svizzera di soccorso (Rega) e specialisti della sezione Bernina del Club alpino svizzero non hanno potuto fare altro che recuperare il corpo senza vita della 28enne, scrive la polizia cantonale grigionese in una nota.