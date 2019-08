Ubriaca, drogata, senza patente, ruba l'auto della madre

SAN GALLO - Sabato mattina, una 19enne ha distrutto l'auto della madre. Può capitare, verrebbe da dire. Ma la vicenda ha dei contorni degni di un film.

La giovane ha organizzato una festa a casa sua, venerdì sera. Ha consumato una quantità significativa di alcol e droghe, come riferisce la polizia cantonale. Benché fosse sprovvista di patente e non fosse in grado di guidare, la teenager ha quindi deciso di rubare l'auto di sua madre e di recarsi in un posto chiamato Fünfländerblick, a sei chilometri da casa sua.

Arrivata a destinazione, la giovane avrebbe consumato di nuovo droghe prima di rimettersi al volante. Sulla strada di casa, la conducente ha però perso il controllo del veicolo, colpendo violentemente un guardrail.

Nonostante il grave danno inflitto alla macchina, la giovane ha continuato imperterrita per la sua strada ed è riuscita a tornare a casa. Lì ha confessato tutto a sua madre e si è autodenunciata alla polizia.

Fortunatamente l'incidente non ha causato alcun ferimento, ma i danni materiali ammontano a circa 10'000 franchi.