Si tuffa nudo in una fontana, bernese denunciato

BIELLA - Per sfuggire alla canicola di questi giorni, si è tuffato nella fontana di piazza San Paolo, davanti alla stazione di Biella. Nudo. Un cittadino svizzero di 52 anni, residente a Berna, è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico.

Multati due suoi amici (connazionali, entrambi 49enni) che si sono tuffati nella fontana ma con il costume da bagno. Lo riferisce l'Ansa.

L'episodio in pieno giorno: a segnalarlo una telefonata dal bar della stazione ai carabinieri che, dopo averli fatti rivestire, li hanno portati in caserma per l'identificazione.