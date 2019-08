Cadavere nel parcheggio, il 66enne è stato annegato in un ruscello?

ZURIGO - È sempre avvolto nel mistero il caso del 66enne italiano che questa mattina è stato ritrovato morto all'interno di un SUV con targhe svizzere posteggiato nel parcheggio della piscina comunale di Auhof.

«Annegato in un ruscello» - La pista dell'omicidio è - per ora - l'unica battuta dalla polizia zurighese che però non si sbottona né sulla dinamica, né sui motivi del delitto. Ma alcuni elementi stanno emergendo. Uno di essi riguarda chi ha commesso il crimine. Secondo una donna che abita nei paraggi - sentita da 20 Minuten - il 66enne sarebbe stato ucciso da più di una persona. Gli autori del delitto avrebbero ucciso l'uomo immergendo la sua testa nelle acque di un vicino ruscello. Una volta morto, avrebbero poi trasportato il cadavere nell'auto in cui è stato in seguito ritrovato. Tutti dettagli, questi, che le autorità non hanno per ora confermato.

Pessima fama - Nuove informazioni concernono pure il luogo dove si è verificato l'omicidio. Il parcheggio, affermano diversi residenti, è infatti noto nella zona «per lo spaccio di droga». Una giovane che vive nei pressi della piscina comunale ha inoltre spiegato che «nel cuore della notte» ha udito «delle urla», a cui però lì per lì non ha badato molto. Solo nelle ore successive si è resa conto di quanto accaduto, ed è comprensibilmente ancora molto intimorita: «Non lascerò mai più la porta di casa aperta».

La polizia ha lanciato un appello ad eventuali testimoni o a persone che possano aiutare a far luce sul fatto di sangue.