Basejumper morto nell'Oberland, ancora

BERNA - Ieri a Lauterbrunnen (BE) si è nuovamente verificato un incidente mortale per un basejumper. L'uomo, saltato dal cosiddetto "Nose 2", non è riuscito ad aprire in tempo il paracadute.

La vittima non è ancora stata formalmente identificata. Secondo quanto comunicato oggi dalla polizia cantonale ci sono però forti indizi sulla sua identità.

I soccorritori sono stati avvertiti dell'incidente poco prima delle 12:00. Il corpo ormai senza vita è stato ritrovato in un prato.

Lauterbrunnen è un luogo molto amato dai basejumper di tutto il mondo. Nell'arco di un anno nell'Oberland bernese si sono verificati otto incidenti mortali.