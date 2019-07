Non pagava gli alimenti all'ex moglie, lo arrestano in vacanza

BELLARIA - Un cittadino italiano di 43 anni, residente in Svizzera, è stato arrestato nel fine settimana in un hotel a Bellaria, in Romagna, dove stava trascorrendo le vacanze in compagnia di alcuni amici.

L’uomo - come riferito dal Resto del Carlino - era stato in precedenza condannato a sei mesi per il mancato pagamento degli alimenti alla ex moglie. La sentenza era nel frattempo passata in giudicato e il 43enne non aveva presentato alcun ricorso.

L’allerta è scattata non appena l’uomo si è registrato presso l’albergo grazie al sistema “Alert Alloggiati”, un software sviluppato ad hoc per agevolare le segnalazioni alle questure da parte dei titoli delle strutture alberghiere.