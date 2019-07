Stira e finisce per incendiare l’appartamento

BASILEA CAMPAGNA - Poteva finire in tragedia ma fortunatamente, a parte una leggera intossicazione da fumo, l’arzilla 93enne di Arlesheim se la caverà con qualche giorno di ricovero. Questa mattina alla 9.00 aveva deciso di stirare. All’improvviso il ferro da stiro, per motivi non ancora chiariti, ha preso improvvisamente fuoco.

A 93 anni, si sa, non si è molto ricettivi e l’anziana si è ritrovata in pochi minuti circondata dalle fiamme che non solo hanno distrutto l’appartamento situato al primo piano, ma hanno raggiunto perfino la mansarda.

I pompieri, intervenuti sul posto rapidamente, sono riusciti a spegnere il fuoco e ad evitare il peggio. Purtroppo le fiamme avevano distrutto gran parte delle stanze. I danni sono ingenti e stando a quanto riferisce la polizia di Basilea campagna l’abitazione non è più abitabile.

Per i due inquilini si sta cercando una nuova collocazione insieme alle autorità locali. La 93enne invece è finita in ospedale e ha riportato solo qualche disturbo per aver inalato il fumo.

Polizia Basilea Campagna