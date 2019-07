Aggredita sul bus e picchiata senza motivo

ZURIGO - È una brutta e inaspettata avventura quella vissuta sabato 29 giugno da una ragazza di 19 anni che si trovava sul bus diretto all'aeroporto di Zurigo-Kloten. La giovane è infatti stata aggredita e picchiata senza nessun motivo apparente da uno sconosciuto. «Quel ragazzo, che non avevo mai visto prima, è salito alla fermata di Embrach», confida K.L.* a 20 Minuten.

Lo sconosciuto si avvicina alla 19enne e quando le è accanto le rifila un violento pugno sulla faccia. La ragazza, spaventata a morte, cerca di difendersi come può. Tenta di allontanare il suo aggressore con le gambe. Ma lui insiste: «Voleva picchiarmi ancora. Fortunatamente altri passeggeri sono intervenuti per aiutarmi». Lo sconosciuto viene bloccato e fatto scendere a forza dal bus, ma in strada riesce a divincolarsi e a fuggire. La ragazza, da parte sua, viene portata in ospedale: «Sanguinavo dalle labbra e mi faceva molto male la mascella».

La vicenda però non si è conclusa qui. Il fratello della ragazza, furioso, decide di andare a caccia del picchiatore, trovandolo non lontano dal luogo da cui era fuggito. «È riuscito a trattenerlo fino al momento in cui è giunta la polizia che lo ha arrestato». L. non riesce a spiegarsi il motivo della violenza di cui è stata vittima e ha paura di incontrare nuovamente quel ragazzo che nel frattempo è stato rilasciato dalle autorità in attesa della conclusione dell'inchiesta: «Non salgo più sui mezzi pubblici da sola».

*nome noto alla redazione

