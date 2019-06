Crolla il ponteggio: «Un miracolo che nessuno si sia fatto male»

DELÉMONT - Un gran fracasso ma, fortunatamente, senza gravi conseguenze. Poteva infatti andare molto peggio questa mattina nelle vicinanze della stazione di Delémont, dove un ponteggio è crollato sulla strada. «Ero ad una ventina di metri di distanza. All’improvviso ho sentito uno scricchiolio e subito dopo ho visto l’impalcatura crollare, come fosse un castello di carte», ha raccontato un testimone a 20 minutes.

In quel momento c’erano due operai al lavoro sulla struttura. «Il primo ha potuto scansarsi facilmente. Il secondo ha dovuto prima sganciare l’imbracatura di sicurezza e saltare. Se l’è cavata con una leggera ferita del ginocchio», ha proseguito il passante.

Al momento del crollo non stavano per fortuna passando né pedoni né veicoli. Un’auto però, vuota, si trovava sotto il ponteggio ed è stata danneggiata. «Per come è andata è un miracolo che nessuno si sia fatto male in modo grave». Le ragioni del crollo, come spiegato dalla Polizia cantonale, non sono al momento note.