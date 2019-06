Tenta il furto in un chiosco, lo spray al pepe lo mette ko

LUCERNA - È stato un tentativo di furto piuttosto maldestro quello andato in scena nella notte tra mercoledì e giovedì in un chiosco di Lucerna. L’individuo ha fatto irruzione nell'esercizio pubblico senza preoccuparsi né delle due telecamere puntate né tantomeno della presenza di due guardie, impegnate nella sorveglianza del cantiere situato dall’altra parte della strada.

Le immagini della telecamera interna mostrano l’uomo spaccare la vetrata per entrare nel chiosco. «Non teniamo mai denaro in contanti in negozio durante la notte», ha spiegato il proprietario a 20 Minuten. E infatti non era quello l’obiettivo del malintenzionato, che sembra intendesse invece sottrarre alcuni biglietti della lotteria.

Non appena gli addetti del parcheggio sotterraneo presente nelle vicinanze hanno udito il vetro andare in frantumi hanno subito inviato alcuni colleghi a verificare l’accaduto. Quando sono arrivati di fronte al chiosco, il ladro era ancora all’interno. Gli agenti - come mostrato nel video - lo hanno quindi neutralizzato utilizzando uno spray al pepe.

La polizia lucernese ha confermato il tentativo di rapina ma non ha voluto rilasciare ulteriori dichiarazioni a riguardo.