Viaggia per 450 chilometri nascosto in un camion

GINEVRA - Quasi 450 chilometri separano Ginevra da Wangen im Allgäu, in Germania. Ma Franz non ha esitato un istante a percorrere questo tragitto quando ha scoperto che nella città di Calvino era atterrato il suo gatto, trasportato da un camion. Ben 900 chilometri più tardi i due hanno così potuto far ritorno a casa, stanchi ma felici.

Per comprendere questa folle epopea, dobbiamo tornare alla recente morte di un anziano a Wangen. All'inizio di questa settimana, la sua famiglia, residente a Ginevra, ha noleggiato un camion per recuperare i beni dell'uomo deceduto. «La mia casa è vicina a quella in cui viveva», spiega Franz. E la mia gatta, Paulina, deve essere saltata sul camion.

«Tornati in Svizzera, la coppia e la figlia di 10 anni hanno aperto il camion trovando il gatto nascosto tra i mobili. Non potendo prendersene cura si sono affidati a un vicino, volontario, che ha affidato il gatto a un rifugio».

Tramite un vero lavoro di investigazione è stato ritrovato il proprietario dell'animale. La famiglia di Ginevra ha contattato prima l'infermiera del parente deceduto. Questa ha girato il quartiere con la foto del gatto fino a che non ha trovato i suoi proprietari. «Ce l'abbiamo da quando aveva 3 mesi, i miei figli sono cresciuti con lei. È un membro della famiglia», racconta Franz. Il gatto sta bene, anche se ha vissuto un forte stress. «È nervosa e ha perso 1,5 kg. Non oso immaginare cosa sarebbe successo se avessimo aspettato».