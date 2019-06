Svizzera aspetta i parenti da giorni in aeroporto

BERNA - La svizzera AE* è arrivata all'aeroporto di Santa Marta, in Colombia, meno di una settimana fa. Da allora sta aspettando lì. Non può andarsene perché suo marito e suo figlio, che dovevano andare a prenderla, non si sono ancora presentati, come riferisce lei stessa ai media.

Durante il giorno, la 48enne trascorre il suo tempo nella zona attorno all'aeroporto, acquistando generi alimentari e utilizzando i servizi igienici. Di notte si trasferisce in spiaggia per dormire.

Avvicinata dai funzionari dell'aeroporto, la donna ha spiegato di non poter andarsene. Attende di poter abbracciare la sua famiglia. Alcuni tassisti hanno detto di averla vista, domenica, accompagnata da un uomo che le avrebbe detto di attendere che sarebbe tornato presto, e invece non si è più fatto vedere.

Secondo il quotidiano "El Tiempo", E. sembra preoccupata e triste. Non parla spagnolo e seppure non rappresenti un pericolo per terzi, i tassisti, i dipendenti dell'aeroporto e i viaggiatori l'hanno notata.

I parenti sono in Svizzera - Le autorità locali si sono già mosse, parlando con la donna grazie all'aiuto di un traduttore. Sembra che lei abbia un problema psicologico. Attualmente stanno cercando di capire come agire nei suoi confronti.

Portarla via dall'aeroporto non è facile. La donna asserisce di non potersi muovere perché in attesa dei suoi familiari. Il fattore preoccupante è che, secondo una ricerca condotta in collaborazione con l'ambasciata svizzera, non ha familiari registrati sul territorio colombiano.

Le autorità ora vogliono contattare i suoi parenti in Svizzera in modo che possa tornare nella sua terra natia.

* Nome noto alla redazione.