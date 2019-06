Incidente sul Reno, scattano le ricerche ma erano già tutti a casa

DIESSENHOFEN - Vasta operazione di ricerca ieri sera in prossimità di Diessenhofen (TG) in seguito a un incidente di barca sul Reno in cui si temevano dispersi: tutti gli occupanti dell'imbarcazione erano però riusciti a mettersi in salvo ed erano tornati a casa.

Il fatto - indica un comunicato odierno della polizia cantonale di Turgovia - è avvenuto poco dopo le 19.30 quando l'imbarcazione, sulla quale si trovavano due uomini di 70 e 64 anni di Sciaffusa con le rispettive mogli, è andata a sbattere - rompendosi - contro un segnale di navigazione mentre stava dirigendosi verso Diessenhofen.

I quattro occupanti sono riusciti a raggiungere la riva da soli, hanno avvertito di ciò che era successo un ristorante della zona e sono andati a casa. Residenti su entrambe le rive del Reno che avevano assistito all'incidente hanno lanciato l'allarme nei rispettivi paesi, precisa la nota della polizia.

Dal momento che non era chiaro se tutti gli occupanti della imbarcazione si fossero messi in salvo, è stata avviata una vasta azione di ricerca durata oltre un'ora alla quale hanno preso parte le forze di polizia di Turgovia, Sciaffusa e Costanza (D). Nell'operazione sono state impiegate imbarcazioni e sub appoggiati tra l'altro anche da vigili del fuoco di Diessenhofen, da ambulanze tedesche e da medici di emergenza.

Uno dei due uomini che si trovava sull'imbarcazione incidentata ha poi telefonato alla polizia di Sciaffusa e l'allarme è cessato. I responsabili sono stati denunciati alla procura. Alcune parti dell'imbarcazione sono state recuperate i danni ammontano a diverse migliaia di franchi.