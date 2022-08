Quando il Covid ha ucciso più del cancro

A fornirli è l'Ust, nel mezzo di un'estate in cui la pandemia sembra lontanissima. Per tenere il passo dell'emergenza l'Ufficio federale di statistica ha velocizzato i tempi dell'indagine annuale sulle cause di morte in Svizzera. «Alla luce della mortalità dovuta alla pandemia, stiamo al momento accelerando la procedura di codifica e pubblicazione in modo da fornire informazioni il più rapidamente possibile» precisa l'Ust sul suo sito web.