«Gli effetti potrebbero essere simili a quelli di Chernobyl»

Quali sono le possibilità che possa verificarsi un grave incidente alla centrale nucleare di Zaporizhia?

Questo è chiaramente difficile da stimare. Non consideriamo un eventuale disastro come imminente, ma non possiamo neanche escluderlo. In particolar modo dopo l'allerta dell'AEIA, che non ha la fama di essere allarmista. Però in questo momento lo è. E questo deve farci riflettere.