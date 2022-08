Salgono a otto i casi di difterite a Berna

«Non c'è un aumento del rischio per la popolazione»

Grazie all'elevata copertura vaccinale, non c'è un aumento del rischio per la popolazione, ha sottolineato oggi l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Come in altri Paesi industrializzati, la difterite faringea è stata praticamente eradicata in Svizzera grazie alle vaccinazioni. Secondo l'UFSP, l'ultimo caso risale al 1983.