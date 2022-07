Le fototrappole catturano due volte l'orso, forse sono animali diversi

«Fondamentalmente le escursioni in quelle zone non rappresentano un problema», ha risposto il collaboratore dell'Ufficio cantonale Arno Puorger in un articolo sul quotidiano "Die Südostschweiz". Tuttavia, siamo alla presenza di percorsi che portano ad alpeggi utilizzati nella stagione estiva e che sono molto frequentati dai turisti. Finora non sono però stati segnalati avvistamenti di orsi.