Il caldo che ti “bolle” il cervello: «Può limitare le capacità cognitive»

«Le regioni chiave del cervello, in particolare quelle responsabili delle capacità cognitive, sono colpite dallo stress da calore». «Quando le temperature esterne superano i 25 gradi, il cervello fatica a svolgere compiti complessi», sottolinea anche Trevor Harley, psicologo dell'Università di Dundee in Scozia, «ma la cosa più preoccupante è l'aumento del rischio di suicidio o di autolesionismo».



Le reazioni di raffreddamento sottraggono energia al cervello - Come spiega Eileen Neumann, neurologa dell'Ospedale Universitario di Zurigo, «la temperatura interna del corpo umano è controllata dall'ipotalamo. Quando rileva un aumento della temperatura cutanea, segnala ad altri sistemi del corpo di attivarsi per stabilizzare la temperatura interna», tra cui la sensazione di sete o l'aumento del flusso sanguigno verso la superficie cutanea per evitare il surriscaldamento degli organi. «Questi processi richiedono molta energia, nutrienti e flusso sanguigno, lasciando che funzioni cerebrali complesse come la memoria o la concentrazione ne abbiano meno».



Anche una leggera disidratazione abbassa la qualità dei segnali nervosi tra le cellule cerebrali. Se l'ipotalamo non è più in grado di regolare la temperatura corporea, in casi estremi può verificarsi un colpo di calore e le cellule cerebrali possono addirittura morire. Anche negli Stati Uniti, nei giorni particolarmente caldi, i medici hanno notato un aumento dei pazienti con attacchi d'ansia o gravi sintomi di stress al pronto soccorso.