Il richiamo vaccinale? «Non c'è ragione di tracciare il limite a 80 anni»

«Da quel che so l'UFSP non ha riconosciuto il Long Covid come un problema prioritario», ha detto il primario della clinica per malattie infettive e igiene ospedaliera presso l'Ospedale universitario di Zurigo. A livello statistico, se 100'000 persone si infettano con il Coronavirus, 5'000 avranno sintomi di lungo corso. «A volte non sono in grado di lavorare per mesi e diventano dei casi speciali a livello medico». Una terapia specifica, infatti, non esiste.