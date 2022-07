Sviluppo sostenibile, la Svizzera «deve cambiare marcia»

BERNA - La Svizzera ha fatto progressi nell'attuazione degli obiettivi dell'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile. Malgrado ciò, se vuole raggiungerli entro l'anno prestabilito, «deve cambiare ritmo», ha dichiarato Jacques Ducrest, delegato del Consiglio federale in materia, in occasione della presentazione del secondo rapporto della Svizzera davanti agli Stati membri dell'ONU a New York.