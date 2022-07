«Qui la violenza rientra nella norma»

BASILEA - Le stazioni sono un palcoscenico di varia umanità. Quella di Basilea ogni giorno è attraversata da migliaia di pendolari. Lì vivono anche musicisti di strada, mendicanti, zingari, ubriachi. In molti però non si sentono al sicuro. «Di sera non ci vengo mai» ha raccontato Carol. Anche Marie tende ad evitare la zona: «Di sera non verrei mai a bere qualcosa da queste parti». Il quartiere da tempo chiede sanzioni più severe.