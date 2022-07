Due aggressioni sessuali in pochi giorni a Basilea? «Sorprende, ma purtroppo i numeri sono in aumento»

Domenica scorsa, un altro crimine simile è avvenuto sempre a Basilea. In entrambi i casi si cercano sospetti con un passato migratorio. L'origine gioca un ruolo in questi crimini?

«Non esiste una cultura in cui lo stupro sia permesso. A questo proposito, non esiste nemmeno un gruppo che sia più incline allo stupro rispetto ad altri gruppi semplicemente a causa della sua impronta culturale. Delle 212 persone registrate come accusate di stupro nel 2021, 125 avevano la nazionalità svizzera, ovvero il 59%. Questa percentuale è leggermente inferiore a quella della popolazione, in quanto circa tre giovani su quattro hanno la nazionalità svizzera. In primo luogo, ciò significa che tra gli imputati compaiono anche uomini svizzeri; in secondo luogo, anche che le persone senza cittadinanza svizzera sono sovra-rappresentate tra gli imputati. Non possiamo dire con assoluta certezza perché ciò avvenga. Tuttavia, in questo caso giocano indubbiamente un ruolo diversi fattori, come la situazione sociale, ad esempio le cattive condizioni abitative o il basso reddito, le esperienze infantili come la crescita in mezzo alla violenza, le esperienze di migrazione che portano allo stress traumatico, e anche le immagini di mascolinità che vanno di pari passo con la disponibilità a usare la violenza e la svalutazione delle donne».