Spie russe in Svizzera: «Rischiamo di diventare un centro di attività criminali»

La questione, in effetti, appare complicata. «Nella maggior parte dei casi, lo spionaggio può essere dimostrato solo quando è già troppo tardi», spiega Toni Frisch, ex coordinatore del gruppo di lavoro sulle questioni umanitarie in Ucraina orientale per l’Organizzazione per sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). Tuttavia, aggiunge, lo scambio con altri servizi di intelligence potrebbe essere un modo per non far entrare in Svizzera ulteriori possibili spie. La presenza di spie sul nostro territorio non è però una novità, specifica Frisch: sin dalla Seconda guerra mondiale la Svizzera è stata un terreno di gioco per le spie di tutto il mondo. «La neutralità e le grandi aziende che hanno sede qui rendono il nostro Paese particolarmente attrattivo per lo spionaggio industriale», conclude.