Sono più di 35'000 i profughi ucraini in Svizzera

BERNA - Sono finora 35'139 i rifugiati provenienti dall'Ucraina registrati in Svizzera. Fra loro, 28'314 hanno ottenuto lo statuto di protezione S, ha indicato oggi la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) sul proprio profilo di Twitter.

In un solo giorno sono state iscritte ben 3'586 persone e altre 1'221 hanno ottenuto lo statuto S. Sono oltre 50'000 coloro che sono fuggiti dal paese in guerra nelle ultime 24 ore, secondo quanto indicato a Ginevra dall'Alto commissariato per i rifugiati (UNHCR). Il numero di rifugiati che hanno lasciato il Paese dall'inizio dell'offensiva russa sfiora ormai quota 4,8 milioni mentre gli sfollati interni sono 7,3 milioni.

Le cifre delle persone in fuga

Più di cinque milioni di persone sono fuggite dall'Ucraina dall'inizio dell'invasione russa il 24 febbraio. Lo riferiscono oggi i dati dell'Alto commissariato dell'Onu per i rifugiati (Unhcr), che ha contato esattamente 4'796'245 rifugiati, 59'774 in più rispetto a ieri. Secondo l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), circa 215.000 non ucraini hanno lasciato l'Ucraina. Donne e bambini costituiscono il 90% dei rifugiati.